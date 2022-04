Jennifer LAMARCHE

Titulaire d'une Licence Pro Animation Sociale et Socioculturelle _ Fonction de Coordination, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'animation coordination sur les départements suivants: Côte d'Or, Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle, Ardenne et également Belgique et Luxembourg frontalier. Je suis à l'écoute de toutes propositions.