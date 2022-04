Jennifer LAMIER

Actuellement à la recherche d'un poste dans un refuge animalier, SPA ou chenil.

Passionnée depuis toujours par les animaux j'ai décidé de faire de ma passion une vocation.

Pleine d'énergie, motivée et déterminée à me battre au quotidien pour la défense des animaux vous ne regretterez pas de m'avoir à vos côtés pour rendre la vie plus facile à nos amis à quatre pattes!

N'hésitez alors surtout pas à me contacter pour plus d'information.



Personnalité :

* Patiente

* Dynamique

* Polyvalente

* Bon relationnel

* Organisée



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Apple MacOS

Aisance relationelle

Accueil physique et téléphonique

Communication orale