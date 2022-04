Possédant 14 ans d’expérience dans les métiers du secrétariat (standard téléphonique, secrétariat général, gestion administrative et commerciale…), dont 7 ans au sein du Service Clients d’une entreprise internationale.



Je suis polyvalente, rigoureuse et avide de nouvelles connaissances.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Office

Secrétariat