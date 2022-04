Jennifer LECLERC

Actuellement Responsable de magasin en apprentissage, je souhaite trouver un emploi afin de pouvoir me garantir un avenir à la fin de mes études. Les gérants du Quick d'Angoulême m'ont fait confiance durant 2 ans pour gérer le restaurant en tant que Manager, je devais gérer mon équipes, améliorer les ventes, suivre les objectifs, améliorer la qualité de notre service et trouver des solutions en totale autonomie.



Cette solide expérience sur le terrain m'a permise de mettre en pratique les cours que je suivais en même temps.



Je souhaite désormais prouver mes compétences à d'autres entreprises, pouvoir en acquérir d'autres et améliorer mon expérience dans le domaine professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management commercial

Gestion des stocks

Gestion de la production

Dynamique

Ponctuel

Microsoft Office