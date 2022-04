Jennifer LEGENDRE

Le savoir-faire dans le domaine du digital permet d’assurer la visibilité des marques, par le biais d’une communication efficace, créative et réactive dont le contenu est personnalisé et répond aux critères de communication actuels.



Mon travail consiste à mettre à profit mes idées et connaissances en communication, pour contribuer au succès d'une marque dans le monde du digital notamment sur les médias sociaux.



J'aide les entreprises à mettre en place dans leur structure une réelle stratégie digitale notamment sur les réseaux sociaux.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations













Mes compétences :

Marketing

Community management

Stratégie de communication

Réseaux sociaux

Communication

Communication événementielle