Jennifer LENEUTRE

De nature attentive, autonome, rigoureuse, sérieuse, motivée, persévérante et investie, je sais mettre tout mon dynamisme et mon sérieux dans les missions qui me sont confiées.



Après quatre ans passés en alternance à la SNCF (branche SNCF VOYAGES) à la Direction Marketing Entreprises et Agences de Voyages secteur Agences de Voyages; puis un an en intérim dans cette même structure au pôle Pilotage Réseaux, j’ai acquis une solide expérience et de sérieux pré requis opérationnels avec un esprit d’équipe au sein d’un groupe de travail. En effet, je suis capable d’organiser mon travail tout en gérant les priorités.

Mon dynamisme et ma capacité d’innovation et d'adaption font parti de mes principales qualités.