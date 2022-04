Jennifer LEON

Actuellement, je fais un travail de mise en rayon depuis plus de 4 ans. Mais n'ayant pas évolué depuis, j'ai l'impression que ce poste me déplaît de plus en plus. Surtout que j'ai fait des études dans le secteur tertiaire mais aussi du secrétariat et un poste dans ce domaine-là m'intéresserait beaucoup plus.Avant de trouver ce job, je faisais pas mal d'intérim mais ça va un peu même si c'est bien payé. Je souhaite vraiment trouver un nouveau travail dans ma véritable branche qui est le secrétariat commercial et ainsi pouvoir évoluer au fil du temps.



Mes compétences :

Accueil

Esprit d'équipe

Informatique

Musique