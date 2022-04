Jennifer LODOVICI

Graphisme / PAO

- Photoshop, Illustrator, Indesign, prépresse, chromie, packaging, volumes.



Communication

- Réalisation de copy stratégie, marketing, création de stands, études de marché.



Technique traditionnelle

- Photographie argentique et numérique, prise de vue (petit, moyen et grand format), éclairages,

développement / tirage noir & blanc et couleurs.



Logiciels



- PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign, Quark Xpress, Acrobat

- Web : Dreamweaver

- Bureautique : Power Point, Word, Excel



Langues

- Anglais Bonne compréhension, écrite et orale.

- Espagnol Bonne compréhension, écrite et orale.