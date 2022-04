Jennifer MACEKE

Passionnée par la musique, les arts et les domaines scéniques, je suis à la recherche d'un stage de 2 mois minimum dans la production de spectacles vivants afin d'y développer mes compétences par la pratique et de me confronter à la réalité du métier.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Danse Classique

Organisation

Gestion de projet

Fiabilité

Travail en équipe

Danse

Chant

Composition musicale

Piano

Musique

Spectacle