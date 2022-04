Jennifer MAGNIN

Bonjour,



Je suis actuellement en master gestion des Ressources Humaines en alternance au sein de Capgemini TS et je souhaite continuer mon parcours professionnel en me dirigeant vers le conseil en (re)insertion professionnelle et sociale.

Pour cela, je suis ouverte à tous échanges, rencontres et opportunités dans ce domaine.



Merci,

Bonne journée !



Mes compétences :

Négociation

Prospection

Accueil physique et téléphonique

Promotion d'une entreprise

Sens du contact

Management

Communication

Marketing