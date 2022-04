Construisons un monde meilleur.

Pendant des années, j'ai essayé d'entrer dans un moule qui n'était pas adapté à ma personnalité, à mes dons et talents. Un jour, j'ai fini par prendre conscience que nous n'avions qu'une seule vie et que je voulais la vivre pleinement. J'ai toujours aimé entreprendre et j'ai constamment des idées. J'ai horreur de l'injustice, je souhaite que le monde soit plus agréable à vivre, et tant pis si on me dit utopiste.

Je crois, qu'aujourd'hui encore, on peut faire du profit sans corrompre ses valeurs. Je crois que l'argent n'est pas diabolique mais qu'à vouloir supprimer notre humanité (notamment dans les affaires), nous en faisons une "fin" et non un moyen de changer des vies.

Et si on travaillait ensemble ? A construire un monde meilleur ?



---

For many years I tried to fit in a box, knowing I wouldn’t fit in.

Not because it wasn’t the right box (size, colors, etc) but more because I never wanted to be in it.

I mean really, who dreams of staying confined between 4 walls? (Okay maybe some of you do... but I don’t).

Then, I got pregnant and something happened in my life. Something big! I could finally take back my freedom, be who I wanted to be and do what I wanted to to.



My biggest challenge? Changing the world; especially how we do our business ?



I still believe that we can build businesses without compromising ourselves; can can build more awareness around business.



Want to know more? Want to work with me?



Check me out!



Jennifer Mani



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Marketing stratégique

Strategy

Management

Stratégie de communication

Communication

Marketing