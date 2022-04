Jennifer MARINO

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir et de confirmer mes compétences pour un poste d'assistante de direction. Je suis en effet disposée à assurer avec professionnalisme toutes les tâches dites classiques de la fonction : gestion d'agenda, rendez-vous, voyages, réservations d'hôtels, réunions, organisations d’événements, organisations de formations internes, réalisation de présentations clients, gestion et diffusion de documents via un intranet.



De nature dynamique et persévérante, je fais preuve de rigueur, d'organisation et de précision même dans l'urgence. Ma capacité à gérer le stress comme une énergie positive est également un de mes points forts.



Par ailleurs, la diversité des missions que l'on m'a confiées témoigne de ma grande faculté d'adaptation et de ma réactivité pour les mener avec succès. Je m'engage à faire de notre collaboration une relation gagnant/gagnant.



Un entretien me permettrait de me présenter. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.





Mes compétences :

EXCEL

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Gestion administrative

Gestion de notes de frais

Lotus Notes

Internet

Microsoft PowerPoint