Jennifer MARIOTTE

Mobilite Nationale / Internationale



FORMATION



2008-2009 : Certificat de Coaching - Orientation PNL

2006-2007 : DESS Psychologie du Travail et Ingéniérie des Ressources Humaines Université de Nice

Mémoire : Influence de la Culture d'entreprise dans le processus de sélection des candidats



2004-2006 : Maîtrise de Psychologie Sociale

Mémoire : Une étude expérimentale sur la valorisation et le lien entre la Norme d'Internalité et la motivation autodéterminée



2003-2004 : Licence professionnelle Administration- Economique-Social Option Management des Ressources Humaines

Mémoire sur la Motivation au Travail





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Mars 2010 - à ce jour : Attachée Commerciale Restaurant L'Oasis ** Michelin Relais & Chateaux



Novembre 2009 - à ce jour : Psychologue du Travail



Octobre 2008-Novembre 2009 :

COORDINATRICE / COMMERCIALE BANQUETS / GROUPES LOISIRS

Cannes Palace Hotel - Plage Les Dunes - Cannes



Novembre 2007/ Juin 2008 :

ASSISTANTE DE RECRUTEMENT

Institut Technologique de Melbourne - Australie



2006-2007 :

ASSISTANTE DE RECRUTEMENT

Adecco, Sophia-Antipolis



ADJOINTE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

Hôtel Riviera Marriott Cap d'Ail, La Porte de Monaco, France (stagiaire)



ANIMATRICE / INTERVENANTE Forum RH dans le cadre de la formation Master Professionnel PTIRH, Thème : La Culture d'entreprise

Hôtel Radisson, Nice



2005-2006 :

CONSEILLERE A L'EMPLOI ET EN INSERTION PROFESSIONNELLE

Cabinet de bilan de compétences : Esccom RH, Cannes, Nice, Grasse



2003-2004 :

ASSISTANTE DE DIRECTION SARL Faldis Cannes La Bocca

Contrat de professionnalisation



DIVERS



LANGUES / ANGLAIS (lu, écrit, parlé )/ ITALIEN, ESPAGNOL ( lu, écrit )



MAITRISE LOGICIELS INFORMATIQUES ( VEGA (logiciel de réservation hotellerie), EXCEL, WORD, POWERPOINT )



Mes compétences :

Coaching

Coordination

Développement personnel

Formation

Gastronomie

Hôtellerie

Psychologie