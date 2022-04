Avec plus de 7ans d’expérience, une affinité pour le contact client et bilingue en langue anglaise, j'ai rejoint UTIgroup en tant qu'analyste fonctionnel.



Mes compétences :

Référencement

Gestion de projet

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft PowerPoint

HTML

CSS 3

MOA

Configuration informatique

Microsoft Windows

Mantis

Recette fonctionnelle