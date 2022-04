Jennifer MAYET

Coach certifiée, mon métier me permet d'accompagner des personnes à exploiter leur talents et leur potentiels afin d'atteindre un objectif personnel ou professionnel.



En parallèle, mon expérience dans la mode, en tant que modèle pendant une dizaine d'années, m'a permis de travailler en collaboration avec de nombreux coiffeurs, maquilleurs et stylistes et d'acquérir une connaissance complète de l’image.



Aujourd'hui, diplômée -Conseillère en image-, l'ouverture de mon agence de Relooking INNOV ' IMAGE me permet de vous faire partager mon expérience de la mode ainsi que mon ressenti de coach afin de vous aider à faire de votre image un atout.



Ma vocation à travers Innov ' Image : Vous écouter, vous apprendre à rayonner, vous aider à libérer votre potentiel pour vous faire avancer en douceur mais avec ce brin de fermeté joyeux nécessaire à franchir des caps parfois difficiles..





- Le Coaching



Le coaching pour exceller vos compétences et vous accompagner à la réussite de nouveaux projets.



Intervenante sur des problématiques personnelles et professionnelles liés à la conduite du changement, je vous accompagne dans votre démarche pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, rapidement et durablement.



Mes motivations : Révélez vos compétences, vos propres ressources, vous aider à lever les freins et vous faire avancer !



Mes compétences :

Coach

Beauté

Coaching

Conseil en image

Mode

Accompagnement

Relooking

Motivation