Dynamique, créative et attentionnée, je suis passionnée par mon métier qui requiert des qualités d'écoute, de partage et de patience. Je possède ces compétences et je souhaite pouvoir les mettre en œuvre en travaillant au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Rigueur

Organisation

Conduite de projet

Animation de groupes

Ecoute

Dynamique

Analyse des besoins

Travail en équipe