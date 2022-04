Jennifer MESAS

Diplômée d'un titre de Master II Responsable QSE, j'ai décidé de compléter ma formation en intégrant un Mastère Spécialisé Management de la Sécurité et des Risques Industriels à l’École d'Ingénieur du CESI de Rouen.



Dans le cadre de cette formation, j'effectue mon alternance au sein l'entreprise DEUTSCH située à Évreux, en tant qu'ingénieur HSE.



Mes expériences professionnelles de 5 ans dans le domaine QHSE m'ont permis d'acquérir une certaine méthodologie de travail et d'analyse. Autonome et rigoureuse, j'ai le sens de l'organisation et je suis capable de sensibiliser les membres de l'entreprise aux enjeux liés au QHSE.



Mes compétences :

Informatique : Pack office, logiciel TDC et SAP

Management de projet

Linguitique

Certifier auditeur interne