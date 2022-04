Jennifer MOCELLIN

Je recherche une fonction de généraliste RH où je pourrais gérer de manière intégrale et polyvalente une ou plusieurs entités. Je n'ai pas de préférence quant au secteur d'activité et à la taille de la structure. Je souhaite participer aux prises de décisions et évoluer sur un poste de responsable.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Logiciel de comptabilité

Gestion des ressources humaines

Relationnel

Logiciel de gestion des temps

Comptabilité

Logiciel de paie

Formation

Recrutement

Gestion du personnel

Fiche de paie