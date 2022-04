Jennifer MOULINIER

Après 3 ans d’expérience en France au sein du groupe Colgate-Palmolive sur différentes catégories, je me suis installée au Royaume-Uni pour développer mes compétences dans un nouvel environnement commercial.

Forte d'une première expérience au sein d'Unilever UK, j'ai rejoint Lactalis en tant que Category Manager en charge du développement de la catégorie chez Tesco (#1 distributeur UK).



Domaines d’expertise:

- Analyses et recommandations catégorielles

- Revues de marché et de performances

- Stratégie merchandising

- Relations et influence client

- Trade Marketing (PLV, BR, Mise en avant)

- Gestion budgétaire



Compétences clés :

- Fortes capacités d’analyse (panels distributeur et consommateur)

- Bon relationnel client

- Vision opérationnelle terrain/magasins



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Grande distribution