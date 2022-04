Jennifer NICOLON

Consultante client au sein de l'agence Synodiance, j'accompagne depuis maintenant plus de 2 ans des clients grands comptes dans le développement de leur visibilité web (stratégie SEO et SEA).



Mes missions principales sont de veiller à la bonne marche du projet, de détecter de nouvelles opportunités de trafic mais aussi d'alerter sur les risques liés à l'environnement et à la concurrence.



En charge de la gestion d'un portefeuille j'assure sa sécurisation et son développement.



J'aime le challenge et faire avancer les projets avec mes clients au quotidien. Bien plus que prestataire je vois mon rôle comme celui d'un partenaire !



On dit de moi que je suis quelqu'un de motivé et motivant, ayant le sens des responsabilités.



Je suis à l'écoute de toute proposition qui pourrait donner une nouvelle dimension à ma carrière.



Découvrez aussi mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/jennifer-ingrand_1



Mes compétences :

E commerce

Webmarketing

Rédaction web

Référencement naturel

internet

AdWords

Stratégie web

Développement commercial