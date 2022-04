Jennifer NORZIELUS

Dans la majeure partie de ma carrière, j'ai eu gérer des projets internationaux et ce, dans différents domaines, intervenir afin d'apporter des solutions tout en maîtrisant les coûts ainsi que les délais.

Je suis maintenant à la recherche de nouveaux challenges dans les domaines logistique et commercial.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.





Mes compétences :

Gestion de projet

Achats internationaux

Import-Export

Approvisionnement

Marketing

Gestion de la production

Gestion commerciale