Jennifer OHARE

Temps, budget et qualité sont les maîtres mots de la gestion de projet.

Avoir une personne motivée et réactive à votre service peut donc se révéler être un atout majeur.



En 8 ans d’expérience, répartis entre webdesign et gestion de projet, j’ai pu approfondir les différentes facettes de la communication digitale.



Je pense que la gestion de projet résulte de l’harmonie entre souplesse d’esprit, conseil, et réactivité.

En ce sens, j’accompagne les clients dans leur démarche de communication et tout étant force de proposition.

En m’appuyant sur ma double sensibilité, gestionnaire et technique, je pense être à même de comprendre les problématiques client, de les traduire en cahier des charges intelligible afin de leur proposer les outils les plus pertinents en accord avec leurs attentes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relation client

Graphiste

Rédaction

Intégration web

Gestion de production

WebDesign

Wordpress

Flash

Javascript

Motivée

Graphisme

HTML

Polyvalence

Indesign

CSS

PHP