Jennifer ORY

Ayant validé un Master en biologie moléculaire et cellulaire, je suis à la recherche d'opportunités professionnelles (thèse ou emploi) dans le domaine des thérapies génique et cellulaire ou plus largement de l'utilisation des cellules souches à des fins thérapeutiques.

Si vous êtes intéressés par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Biostatistiques

Génétique

Bio-informatique

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Cancérologie

Culture cellulaire

Microsoft Office

Biochimie

Bureautique

Gestion de projet

Biologie du développement