Jennifer PAULO

Etant commerciale et maquilleuse pour la marque Too Faced depuis 5 ans, je souhaite aujourd'hui donner un élan dynamique à ma carrière.

Mon parcours professionnel m à permis d acquérir de solide connaissance dans le milieu de la cosmétique et m à également donné les clefs pour être une bonne commerciale. Je gère actuellement un large secteur ( région parisienne ), je M occupe aussi de la formation produits de d équipes sephora ainsi que le recrutement des stagiaires et les manages.

Auparavant j ai travaillé pour de nombreuses marques en freelance telles que Guerlain, Dolce & Gabanna, groupe l Oreal...

J'ai toujours eu le goût du travail. Elargir mes connaissances dans un autre milieu que la cosmétique serait pour moi un nouveau défi à relever.