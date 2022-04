Jennifer PENNANEC'H

Avec une formation supérieur dans les arts graphique, je bénéficie également d'une expérience forte de co-gérance qui m'a permisse de développer et de multiplier mes compétences ; celles de mon métiers de graphiste avec l'analyse, la création et la fabrication de divers supports de communication, la sérigraphie de véhicules ainsi que toutes la gestion de la société et de la clientèles.



Forte de mon expérience en :



- Création graphique (logo, multiples supports papiers, enseignes, véhicules...)

- Création des fichiers pour la production (fichier de découpe fraiseuse pour enseignes, lettres 3D, caissons lumineux...)

- Création des BAT (dimensions, RAL...)

- Commandes chez les fournisseurs

- Pose d’adhésif (semi-covering sur véhicules, vitrines...)

- Pose d'enseigne (aluminium composite)

- Gestion et suivi de commande clients et fournisseurs

- Gestion administrative (bon de livraison, facture, relance clients)

- Commerciale (prise de commandes, conseils, devis)



Mes expériences passées en temps que vendeuse m'ont également permisse d'acquérir de solides connaissances en marketing, des atouts considérables dans le cadre de mon activité et de la gestion de la relation clients.



Perfectionniste, dynamique, polyvalente et ouverte d'esprit, je continue chaque jours d'apprendre et de m'enrichir dans ce métier qui me passionne temps.



Cordialement

Jennifer P.

06.03.48.71.50



Mes compétences :

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe InDesign

Rhino3d

Adobe Flash