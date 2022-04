Sopra Steria poursuit son développement et annonce une vaste compagne de recrutement en 2016 : 2600 recrutements sur l'ensemble du groupe en France.



Voici nos offres : http://www.soprasteria.com/fr/carrieres



Rattachée à la direction du recrutement, je suis chargée de recrutement et relations écoles. Je viens en support recrutement sur la région Atlantique (Nantes, Niort, Bordeaux, Pau) et sur les marchés Secteur Public et Défense & Sécurité (Paris, Rennes, Toulouse, Nantes). Je suis également référente SIRH Pléiades Recrutement, faisant le lien entre les utilisateurs et les équipes techniques au sein du groupe.



Profils recherchés :

- jeunes diplômés Bac+5 en sciences que nous reformons à nos métiers

- stagiaires et alternants en informatique

- chefs de projet NTIC

- architectes

- business analyste



Si vous êtes à l'écoute du marché, que vous cherchez une nouvelle opportunité, vous pouvez me contacter à l'adresse jennifer.petit@soprasteria.com