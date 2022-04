Jennifer PETRELLUZZI

Actuellement en fin de cursus de Master 2 Océanographie spécialité « Professionnelle en Environnement Marin », je viens de terminer mon stage de fin d'étude de 6 mois au pôle milieux marins du Parc national de la Guadeloupe, et je me prépare à soutenir mon mémoire le 16 septembre 2015. Je m'intéresse alors aux perspectives d'avenir qui peuvent s'offrir à moi.



Les expertises et les études environnementales, spécialisées dans le domaine littoral et marin m'intéressent vivement. Cependant, je souhaite acquérir le plus d'expériences et de compétences possible dans différents domaines en lien avec l'environnement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

QGIS

MapInfo