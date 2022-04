Étudiante en Master Banque Finance spécialité Gestion de Patrimoine, recherche un poste en Gestion de Patrimoine



Mes compétences :

Analyse financière

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Gestion des risques

Fiscalité du particulier

Optimisation fiscale

Sens du commerce et du service client

Droit patrimonial : donation et succession

Marketing bancaire

Produits bancaires et produits de marchés