Bonjour,

Je m'appelle Jennifer PIMPY, j'ai 20 ans et je suis à la recherche d'une entreprise pour effectuer un BTS Assistant de Gestion PME-PMI en alternance avec ISEK d'Evry qui commence en Septembre 2014.



Contrat de Professionnalisation



2 jours à l'école (Lundi et Mardi)



3 jours en entreprise Mercredi, Jeudi et Vendredi)



Cordialement



Jennifer PIMPY



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Rédaction

Classement

Gestion du courrier

Archivage