Jennifer PIVETEAU

Passionner de commerce et de tourisme, j'ai choisi de faire mes formations dans ces deux domaines afin d'être polyvalentes et multitasking dans la vie professionnel.



Je continue mon cursus actuellement en Bachelor chef de projet digital.

Et recherche actuellement mon entreprise d'accueil, en contrat de professionnalisation.

✉️ Contactez-moi en MP !



Mes compétences :

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Accueil

Techniques de vente

Tourisme

Dynamique

Ambition

Sphinx Software

Microsoft Office