Jennifer PONTOISE

SmartJog fait parti du groupe TDF (Télédiffusion de France) et est le leader mondiale de transfer des données numeriques.

Au sein du département financier, je suis amenée à gèrer une équipe. Je suis polyvalente car en plus des travaux de controle de Gestion (clôture mensuelle, élaboration de budget, gérer et auditer les comptes frs et clts, gérer la trésorerie, préparation des reportings), je m'occupe de la parti RH (préparation des élèments de paie, gèrer les formations du personnel (AFDAS), élaboration des contrats de travail).



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

dynamique

GERER UNE EQUIPE

Motivation

polyvalente