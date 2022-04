Jennifer POPULAIRE

Native du Nord.

J'ai attéri dans la région Rhônes Alpes, plus précisément, dans le Département de l'Ain, depuis le 30 juillet 2011.

Avant d'être sur la région, j’occupai le poste d'adjoint administratif de 1ère classe, au sein du Syndicat Intercommunal pour les Transports Urbains de la Région de Valenciennes

Je suis en mise en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er septembre 2011.

Depuis, j'ai exercé au sein de diverses structures telles que :

- l'automobile (hôtessariat) ;

- le milieu bancaire (hôtessariat) ;

- le Centre de Gestion de l'Ain, en qualité de gestionnaire de carrières ;

- le domaine médical (secrétaire médical et médico-sociale).



Je suis très polyvalente...



N'hésitez pas à me contacter....



Mes compétences :

Microsoft Outlook

AGIRHE

Internet

GI2A

Hôpital Manager

Microsoft Office