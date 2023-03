Jennyfer LE BERRE

Bientôt titulaire d'un BTS banque professionnel, j'ai eu l'opportunité de travailler durant deux ans en contrat à durée déterminée au sein de BNP PARIBAS, j'étais en charge de gérer l’accueil, le commerce et les besoins des clients.



Aujourd'hui je suis en mesure d'apporter des compétences parmi lesquelles : rigueur, méthode et volontariat. Travailler dans un établissement bancaire ou une entreprise commerciale serait pour moi une expérience très enrichissante et je sais posséder les qualités et les connaissances requises pour donner satisfaction sur un poste de commercial.









Mes compétences :

Rigoureuse

autonomie

Esprit d'équipe

Sens du contact