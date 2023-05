Jeoffrey THILLOY

Passionné par le commerce et les techniques de vente, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et challenges !



Mon goût prononcé pour le commerce, le marketing et la communication me permet de travailler et d’interagir avec les équipes internes, les clients et partenaires de notre écosystème.



Aimant rencontrer et connaitre de nouvelles personnes, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de partager avec vous mon expérience ainsi que la vôtre et de trouver de nombreux intérêts communs !



Mots clés: B to B, techniques de vente, fidélisation, stratégie commerciale, merchandising, développement parts de marché, gestion portefeuille clients, besoins clients, promotion de l'offre, développer l'activité, rendre compte, mailing, produit, marketing digital, réseaux sociaux, innovation, nouvelles technologies, image de marque, communication, animation commerciale, expérience client



Mes compétences :

Informatique

Négociation

Marketing opérationnel

Commerce B2B

Management

Développement commercial

Communication

Marketing

Gestion de la relation client

Merchandising

Facebook

Audit

Forecasting

Derivatives

Budgets & Budgeting

Customer Relationship Management

Instagram

LinkedIn

Twitter

Adobe Photoshop

Gmail

Microsoft Outlook

PrestaShop

Sage Accounting Software

WordPress