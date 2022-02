Jeran LEGRAND

Fort de plus de 15 ans d’expérience en assistance à maîtrise d’ouvrage.

J’ai su acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la compréhension des enjeux essentiels de mon métier.



Un sens de l’analyse est nécessaire pour comprendre le besoin et les enjeux du secteur.

Dans la transversalité, il est important de partager une même vision avec les différents interlocuteurs (utilisateurs, maîtrise d’œuvre, métiers,...)

« Analyse/Conception/Réalisation/Recette/Mise en Œuvre » doivent être une règle.



Une expérience professionnelle confirmée alliant l’approche gestion d’application, l’approche projet et la recette fonctionnelle.





Mes compétences :

Méthodes Projet : Cycle en V, Agile.

Base de données : SQL (notions), VBA (notions).

Conduite du changement

Conduite de projet

MOA

Spécifications fonctionnelles

Recette fonctionnelle

Bureautique

HP Quality Center

Peoplesoft

Microsoft Office