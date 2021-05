Jérémie BILLARD

Soyez les bienvenus sur mon profil,



Intéressé par l'électronique et les courants faibles et après 8 ans dans ce domaine, je développe depuis 2016, les connaissances du courant fort.



J'ai trouvé chez AC2F Normandie la culture des courants forts & faibles, en gérant le portefeuille d'achats fournisseurs (matériel technique, principalement électrique).



Résistant au stress et rigoureux, l’optimisation des coûts est une quête quotidienne.



Je suis sur Viadeo à des fins sourcing et découvrir de futurs partenaires, je ne cherche pas à être démarché, car je préfère conserver la primeur des contacts clients-fournisseurs



Mes compétences :

Négociation achats

SAP ERP

Achats techniques

Rigueur

Gestion des achats