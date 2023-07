Jérémie DELON

Actuellement en poste chez Gruope Hospitalier Paris St Joseph, en tant que Responsable Digital/multimedia





GESTION DE PROJET



- Déterminer et centraliser les informations clés nécessaires à la définition du périmètre

- Déterminer les acteurs clés d’un projet

- Etudier les solutions logicielles et/ou applicatives existantes

- Recueillir et analyser les besoins fonctionnels auprès des départements « métiers » concernés

- Rédiger les spécifications fonctionnelles et le cahier des charges

- Concevoir des interfaces web

- Réaliser les arbitrages et piloter l’avancement des travaux

- Communiquer sur l’état d’avancement du projet auprès de la maitrise d’ouvrage et des utilisateurs

- Rédiger les référentiels et les documentations orientés utilisateurs

- Participer à la conduite du changement ( mise en place de réunion d’informations avec les utilisateurs, formation de certains éléments en interne)

- Mener une mission dans un environnement anglophone

- Intégrer des nouveaux collaborateurs dans une équipe (accueil, supervision)



Mes compétences :

IPhone

Chef de projet

IPad

Android