Concepteur/projeteur spécialisé dans les domaines de la conception mécanique et plus particulièrement les machines spéciales, fort de plusieurs années d'expériences en temps que concepteur projeteur, ingénieur projets, technicien méthodes, technicien de maintenance, et technicien R&D au sein de différents secteurs d'activité (automobile, énergies, plasturgie, machines spéciales, mécanique...).



Mes compétences :

conception mécanique

bureau d'études

dessinateur projeteur

Gestion de projets