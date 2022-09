Jérémie GUIGUES

Si vous prenez le temps de parcourir mon profil, vous remarquerez très certainement que ma formation professionnelle et faite d'expériences diverses et variées motivées par ma curiosité pour tous les métiers, et tous les domaines, mais aussi par mon appétit pour le savoir et mon besoin d'apprendre.



Ingénieur diplômé de l'école Centrale de Nantes, j'ai au cours de ces 5 dernières années occupé des postes clefs d'Ingénieur dans les secteurs de la Construction et de l’Industrie en recherche & développement, méthode, étude de prix, management et développé en conséquence de nombreuses compétences indispensables à la gestion de projet mais aussi un intérêt certain pour la gestion d’organisations.



Souhaitant développer mes connaissances en la matière, j’ai réalisé en 2014 un Master de Management en Administration des Entreprises. Cette formation fut une révélation: j'y découvert un grand intérêt pour la gestion, vérifié lors de la participation, en parallèle, à un concours d’entrepreneuriat de 6 mois.



Aujourd'hui, mon objectif professionnel consiste à faire le lien entre ces deux formations, mais aussi à combiner tout mon savoir et mes compétences au service d'une mission ambitieuse et stimulante.



Mes compétences :

