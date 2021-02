Jérémie VAN MERRIS

Ingénieur d'origine, j'ai souhaité compléter cette formation par un mastère en Management de Grands Projets. J'étais en effet fortement attiré par la complexité et la transversalité de la Gestion de Projets. Cela m'a permis de développer mes connaissances dans des domaines moins "techniques" et plus généralistes tels que la Finance, la Comptabilité, le Marketing, la Négociation... et bien sûr le Management de Projets, coeur de cette formation (techniques de planification, gestion de configuration, management des risques, conduite de réunion, reporting...)



Suite à cette double formation, j'ai intégré en mars 2006 la société iSPA Consulting, spécialisée dans le Pilotage de Projets et la Gouvernance des SI. Cela m'a permis d'appliquer en tant que Consultant mes connaissances en planification et en Gestion de Projets afin de créer et animer des structures de type PMO au sein du secteur Banque/Assurance principalement.



J'ai ensuite intégré Logica Business Consulting en janvier 2010 (récemment rebaptisée CGI Business Consulting) afin d'accroître mes expertises fonctionnelle et sectorielle. Cela me permet aujourd'hui de travailler dans des contextes internationaux sur des problématiques d'optimisation d'organisation et de gouvernance d'entreprise.



Mes compétences :

Dynamique

Gouvernance

Management

Organisation

RIGOUREUX

Stratégie

Travail en équipe

Conduite du changement

Conseil

Formation

Rigueur

Gestion de projet

Communication

Audit