Jérémy ABRAMOWSKI

Bonjour,



Je suis un passionné qui aime travailler et recruter pour des passionnés !

C'est pour cette raison que je me suis spécialisé depuis plusieurs années maintenant dans les secteurs du Ferroviaire et de l'Energie.

Je recrute et je chasse pour ces secteurs, utilisant les techniques "du bon chasseur".

Geek et Technophile à mes heures perdues, je m'intéresse au big / smart DATA, aux nouvelles méthodes de recrutement, de chasse pour trouver des profils rares.



Je vous invite à me faire parvenir votre CV ou prendre contact avec moi si vous souhaitez évoluer professionnellement.



Mes principales missions : recrutements / Chasses et sourcing de candidats / évaluations psychotechniques / Bilan de Compétences et Outplacements



A très bientôt !



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Bilan de compétences

Psychologue

Reclassement

Psychologie du travail

Formation

Conseil RH

Approche directe