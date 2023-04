Jeremy AVERBUJ

Bonjour, je m'appelle Jérémy Averbuj ! Après 5 ans d'études juridiques et une spécialisation en droit pénal, j'ai décidé de me reconvertir en tant que webmaster et référenceur web (SEO). Autodidacte et passionné, j'ai créé mon site InitialWeb, une agence qui se concentre sur la création et la refonte de sites internet, le référencement naturel et la rédaction de contenu.



Mon parcours professionnel et universitaire m'a donné une compréhension du domaine juridique et de son langage, ce qui me permet aujourd'hui d'offrir des solutions web sur mesure aux professionnels de ce secteur. Pour autant, je resterai ravi d'aider tous les professionnels et professionnelles à la recherche de visibilité sur le web !



Polyglotte de famille, je parle couramment l'espagnol, l'hébreu et l'anglais, et je serai heureux de développer une clientèle internationale.



Si vous avez des questions concernant la création d'un site web professionnel ou si vous souhaitez améliorer votre présence en ligne, n'hésitez pas à me contacter à contact@initialweb.net.



Ensemble, nous trouverons la meilleure stratégie pour développer votre activité sur internet.