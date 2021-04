Jeremy BRASSART

SA PRÉSENTATION

Les Technologies de l'information et de la communication évoluent sans cesse afin de répondre à nos besoins. Elles représentent des défis et des challenges chaque jour qui me servent de moteur.

Ma capacité d'écoute et d'accompagnement aux changements font de moi une personne appréciée par mes collaborateurs.

Passionné par ma discipline, je sais partager mon enthousiasme, donner la direction et motiver. Mes connaissances théoriques et pratiques en matière de réseaux informatique, base de données et développement web et logiciel sont une vrai force





Vous pouvez me joindre :

par téléphone au 06 23 85 80 03

par mail à jerbras@gmail.com



Mes compétences :

Informatique

TCP/IP

XML

PHP

Microsoft SQL Server

Cisco

Public Key Infrastructure

VMware

Microsoft Windows Server

Routage IP

Virtualisation

Systèmes et réseaux

Administration réseaux

Supervision