Jérémy DUPET - CONSULTANT EN STRATÉGIE DIGITALE

Issu d’une formation en Technologie de l’information et la communication, j’ai obtenu ma Licence en 2006.



C’est également en 2006 que j’intégrais une entreprise de création et de référencement de sites Internet pour les PME, TPE, artisans et commerçants, en tant qu’attaché marketing. Mon implication et ma persévérance m’ont conduit à être nommé en 2007 responsable de tournage pour une filiale du groupe, spécialisée dans la conception de vidéos d’entreprises.



En 2008, j’ai rejoint les équipes d’une WebAgency Nationale Française, en tant que Web Consultant. Rattaché au « service des relations clients » de la société, j’ai eu la chance de rencontrer, plus de 500 chefs d’entreprises dans divers domaines d’activités.

Mes missions m’ont permis de mieux comprendre la gestion et la place qu’occupe la communication au sein des entreprises (PME, artisans, commerçants, Industriels, …)



Depuis maintenant 2011, toutes mes compétences sont au service des clients de la société KREATIC.

Mes missions, accompagner, conseiller et former les clients de la société, au marketing digital. De la création au référencement de sites Internet, en passant par les réseaux sociaux, KREATIC mets à disposition des TPE, PME et Indépendants des outils efficaces afin de leur apporter de la visibilité sur Internet.



Jeremy Dupet



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Création de site web

E-commerce

Vidéos d'entreprises

Formation

Conseils & Consulting

Référencement internet

Mobile marketing