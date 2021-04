Jérémy FUMERY

Goût du challenge, polyvalence, rigueur et l'envie de "toujours en savoir plus" sont des termes qui me définissent !!



Ayant terminé ma période de professionnalisation Master Analyse Chimique, Contrôle Industriel et Environnement (retour à l'université il y a deux ans après avoir été trois ans technicien supérieur d'analyses), j'ai pu évoluer sur un poste de responsable d'unité technique sur le service Spectroscopie / Atomisation du laboratoire (SILLIKER - MERIEUX NUTRSICIENCES - Laboratoire spécialisé dans l'analyse chimique et nutritionnelle de l'alimentation humaine).

J'ai à ma charge la gestion de la production, des délais, de la qualité et du personnel. Je m'occupe également des projets de développement/optimisation des méthodes analytiques principalement sur le service atomisation.



Mots clés : COFRAC, ISO 17025, ICP-AES, ICP-MS, SAA-Flamme, GFAAS, HPLC, CPG, Validation de méthodes, ISO 5725, NF V03-110



Mes compétences :

Chimie

Préparateur de commandes

Technicien de laboratoire

Analyse chimique

Qualité

Validation de méthode

ELEMENTS TRACES

MINERAUX

VITAMINES

COFRAC

ICP-MS

HPLC

NF V03-110

ISO 5725

ISO 17025