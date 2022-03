Jérémy GENDRE

Mon projet cest être au service du progrès. A mes yeux, il sagit avant tout de faciliter la réalisation des tâches pénibles ou dangereuses pour lHomme. Et sans #robotique, pas dévolutions technologiques.

Or, je suis formé aux systèmes robotisés dans ma formation de #DUTGEII et pour préparer la compétition #Eurobot, je fais partie de léquipe de conception / réalisation dun robot holonome. En intégrant une école dingénieurs spécialisée : @ISTP, @Phelma, @InsaToulouse, je souhaite approfondir et améliorer mes connaissances en systèmes électroniques.

Si un #ingénieur #alternant en robotique au service de lévolution des systèmes innovants correspond à vos objectifs de recrutement : nhésitez pas à me contacter !

#autonome #actionneur #asservissement #odométrie