Jérémy GIRAULT

Issu d'un BTS Fluides Energies Environnement, j'ai travaillé pendant trois ans au sein du groupe Cesbron, spécialiste du froid industriel et commercial et des énergies renouvelables. Entré comme technico-commercial j'ai ensuite dirigé l'agence de l'Aveyron.



J'ai quitté cette société, pour créer mon entreprise de nettoyage automobile sans eau au sein du réseau ECOLAVE® en mai 2010 sur le secteur d'Angers.



En janvier 2012, je me suis réorienté en tant que commercial en construction individuel tout d'abord chez Maisons Teva à Bouchemaine (49), puis chez MTC leader de la construction de maisons dans le Maine-et-Loire.