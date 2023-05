Jérémy GUILBERT

Statut : A l'écoute d'opportunités.



Passionné par les systèmes d'informations, motivé et ayant toujours envie de relever de nouveaux défis, je serais ravi d'échanger avec vous.







Bonjour !



Diplômé d'un master en systèmes d'informations à l'école de Commerce de Grenoble (GEM), j'ai travaillé au sein de l'entreprise Total dans le domaine de la Business Intelligence (BI).



J'ai ensuite intégré la Société SopraStéria en décembre 2013, au sein de la division immobilier en tant que consultant fonctionnel sur un ERP, où j'ai notamment participé au déploiement de la solution chez une trentaine de client en Métropole et dans les Départements d'Outre Mer.



Pour moi, l'esprit de synthèse et la rigueur sont des qualités essentielles pour être un bon consultant fonctionnel. A cela vient s'ajouter un bon sens relationnel, pour échanger avec ses interlocuteurs directs dans le cadre de leurs activités.



Enfin, des qualités de communication et des aptitudes pédagogiques sont nécessaire pour collaborer efficacement sur un projet.







Personnalité :



Rigueur et autonomie pour gérer tous les aspects dun projet (délais, coût, qualité)

Sens des responsabilités

Capacité à prendre des décisions

Travail en mode Agile

Gestion des ressources

Qualités danimateur

Sens de lécoute et du dialogue pour animer et coordonner le travail de léquipe

Évaluation et gestion des risques.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Business objects

Xcelsius

IKOS

QlikView

Microsoft Office

Sciforma

As400

Jira

SQL