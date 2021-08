Jérémy LESAGE

Bonjour et bienvenue !

Avant de me présenter, m'accorderiez-vous un instant pour définir ce qu'est … un géomaticien ? (bon, il est vrai que je ne m'attends pas à une réponse immédiate de votre part, alors je me lance !) Un(e) géomaticien(ne) est un(e) géographe, cartographe ou informaticien(ne) s'appuyant sur des outils informatiques pour répondre à une problématique ou à un besoin d'ordre géographique. Définition bien large me direz-vous ! Je développe : le géomaticien est en capacité d'acquérir, de transformer (si besoin), d'analyser et de synthétiser une information géographique (localisable) à des fins décisionnelles et/ou scientifiques. Un géomaticien répartit son activité partiellement ou complètement sur ces quatre champs (c'est ma vision, simplifiée, des choses).

Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition ! Et bonne visite !



Mes compétences :

Cartographie

Systèmes d'Information Géographique

Statistiques et analyse spatiale

Prospective et analyse territoriale

Open Data et Open Source

SGBD

Data mining

PostgreSQL / PostGIS

Marchés publics