Jérémy LO RÉ

Intervention sur des projets de surélévation de maisons individuelles, en prenant en main les missions suivantes :

- Accompagner et apporter les réponses techniques aux avant-projets commerciaux

- Réaliser les plans techniques 3D/2D nécessaires à la réalisations des projets de type ossature bois et plancher bois.

- Calculs de structures des projets selon les normes en vigueur : DTU; Eurocode5; CB71 d'éléments structuraux en bois

- Réaliser l'ensemble des déboursés chantier ainsi que le documents nécessaires à la fabrication et la pose

- Rédiger, négocier des commandes de matériaux et consulter les fournisseurs pour les approvisionnements

- Création et gestion des matrices internes de déboursé inter-site

- Création et développement de logiciel interne à l'Eurocode 5 afin d'optimiser les temps d'études

- Tenir à jours l'analyse des budgets en marge avec les objectifs fixés

- Analyser les dépassements de budget



Logiciel maîtrisé :

Cadwork 2D et 3D

PAMIR (Mitek)

MD Bat

EC5 WoodCalcul

Pack Office



- Passionné d'informatique j'ai développé et créé le logiciel de calcul EC5 WoodCalcul :

Logiciel de dimensionnement d'éléments en bois et de calculs d'assemblages selon les normes Eurocode 5 et Eurocode 1



Présentation du logiciel EC5WOODCALCUL : http://vimeo.com/48946947